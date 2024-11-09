Член бундестага от фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Серап Гюлер подняла вопрос о работе немецких военных консультантов в Киеве вопреки заверению канцлера ФРГ Олафа Шольца не отправлять солдат Бундесвера на Украину. В нарушении одного из обещаний Гюлер заподозрила Шольца в рамках своего обращения к правительству. Текст сообщения депутата изучила «Лента.ру».

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«Как федеральное правительство оценивает совместимость того факта, что солдаты Бундесвера использовались в Киеве в качестве консультантов в последние месяцы, с заявлениями федерального канцлера Олафа Шольца "не отправлять солдат нашего Бундесвера на Украину"?» — спрашивала Гюлер ссылаясь на материалы издания Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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Ответ на запрос Татти предоставила статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. По ее словам, с «24 февраля 2022 года ни один немецкий солдат не был задействован на Украине в качестве консультанта».

Ранее члены бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) потребовали от федерального правительства ФРГ разъяснений после ряда сообщений СМИ о присутствии немецких солдат на Украине.

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что в рядах Вооруженных сил Украины воюют наемники практически со всего мира. По его словам, в рядах ВСУ есть наемники не только из США и Европы, но и стран Азии, Латинской Америки и Африки.