В США не исключили, что Трамп «усадит» Украину за стол переговоров

Избранному президенту США Дональду Трампу, возможно, удастся «усадить» Киев за стол переговоров с Москвой.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Трампу, возможно, удастся усадить Украину, которая теряет позиции, за стол переговоров», - говорится в сообщении издания.

Как напоминает WSJ, Трамп пообещал принять ряд мер, направленных на то, чтобы поставить на первое место интересы Америки и намерен положить конец конфликтам по всему миру, включая Украину.

До этого Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил на своем Youotube-канале, что Трамп даст полномочия для решения российско-украинского конфликта и общения с президентом Украины Владимиром Зеленским будущему вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Он уточнил, что Трамп будет заниматься только вопросами Ближнего Востока.

Стариков также добавил, что Вэнс вероятно начнет заниматься вопросом Украины после инаугурации Трампа 20 января, так что не стоит ждать, что боевые действия скоро прекратятся.