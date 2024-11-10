Трамп сформировал комитет для своей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп сформировал комитет, ответственный за его инаугурацию, которая пройдет в январе следующего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу переходной командой политика.

"Дональд Трамп - 45-й и 47-й президент Соединенных Штатов - сегодня объявил о создании комитета, <…> который будет заниматься планированием инаугурации", - указывается в пресс-релизе.

Возглавлять комитет будут инвестор Стив Уиткофф и бывший сенатор-республиканец от штата Джорджия Келли Леффлер.

Республиканец Трамп нанес на состоявшихся 5 ноября президентских выборах поражение своему оппоненту - представительнице демократов Камале Харрис. Кроме того, республиканцам удалось взять под свой контроль Сенат Конгресса США. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Харрис является с января 2021 года вице-президентом. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.