Влиятельный японский политик заинтересовался «сигналами» Путина

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Мунэо Судзуки в разговоре с РИА Новости обещал провести работу с премьер-министром Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них сигнал президента России Владимира Путина. Речь идет о словах главы РФ, который на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в Японии есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией и не уходящие из российских компаний.

Это очень добрый теплый месседж для Японии. Япония должна ответить на него. Я постараюсь все для этого сделать. Я буду вести работу и с премьер-министром Исибой, и с министром иностранных дел Иваей, с ними обоими, — сказал Судзуки.

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По словам депутата, в отношениях с Россией все зависит от Японии, так как санкции против Москвы вводил Токио, а не наоборот. В словах Путина Судзуки увидел намек на то, что РФ готова к возвращению японских компаний. Политик добавил, что японскому правительству нужно прекратить действовать по указке США и начать завязывать новые дипломатические отношения.

Ранее посол Японии в РФ Акира Муто заявил, что мирный договор между Москвой и Токио может быть подписан после окончания конфликта на Украине. По его словам, японское правительство надеется, что движение по этому вопросу начнется с обеих сторон. Сейчас Россия и Япония не имеют мирного договора по итогам Второй мировой войны. Это связано с продолжающимся спором о Южных Курилах.