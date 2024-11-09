В США заявили об изменениях в политике Трампа по Украине до инаугурации

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп меняет курс по Украине и Израилю до инаугурации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп уже формирует политику страны по ключевым для нее направлениям — Украине и Израилю, несмотря на то, что до вступления его в должность остается более двух месяцев.

CNN: Чиновники Пентагона обсуждают возможную реакцию на спорные приказы Трампа

По словам бывшего чиновника администрации Трампа, избранный президент получит преимущество благодаря представлению, что он будет жестче своего предшественника — Джо Байдена.

«Противники США могут заранее изменить свое поведение — некоторые из них будут сдержаннее из-за потенциальной угрозы возмездия со стороны Вашингтона, другие же попытаются использовать оставшиеся рычаги влияния до того, как Байден покинет свой пост», — добавил он.

Ранее Трамп заявил о намерении положить конец всем вооруженным конфликтам за время своего президентства.