На Украине заявили о провале визита Зеленского в Венгрию

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Венгрию. Об этом Соскин высказался в эфире своего канала на YouTube.

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Соскин заявил о провале визита Зеленского в Будапешт. По его мнению, глава государства вел себя неподходящим образом.

«У Зеленского, видимо, сдавали нервы, он уже был весь <...> очень агрессивно-взвинченный. <...> Там <...> Зеленский аж рвал и метал», — отметил он.

По мнению аналитика, Зеленский ездил в Будапешт, чтобы наладить отношения с премьер-министром страны Виктором Орбаном. Однако украинский лидер, скорее всего, вызвал только недовольство Орбана своим поведением и отказом подписывать двусторонний договор с Венгрией.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение. Украинский лидер прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Политик планировал участвовать в Саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.