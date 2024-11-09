Пелоси заявила, что Байдену следовало раньше выйти из гонки

Экс-спикер Палаты представителей, член Демпартии США Нэнси Пелоси на фоне провала демократов на выборах заявила, что главе государства США Джо Байдену было необходимо раньше выйти из предвыборной гонки, что дало бы партии больше времени для проведения открытых праймериз, сообщает РИА Новости.

© РИА Новости / Стрингер

Американский президент после провала на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом около месяца отказывался выходить из гонки, несмотря на критику своих однопартийцев. По данным СМИ, влиятельная в партии Пелоси сыграла ключевую роль в том, чтобы вынудить Байдена снять свою кандидатуру. В результате Байден 21 июля выбыл и поддержал в качестве замены кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах