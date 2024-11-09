В Сеуле обвинили Пхеньян в подавлении сигнала GPS в зоне Корейского полуострова

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил КНДР в подавлении сигнала GPS в зоне Корейского полуострова. Об этом сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

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По данным южнокорейских военных, 8 и 9 ноября КНДР стали глушить сигнал GPS в расположенных вблизи от демаркационной линии районах Хэджу и Кэсон. Это привело к сбоям в работе нескольких южнокорейских кораблей и десятков самолетов, выполнявших коммерческие рейсы.

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Объединенный комитет начальников штабов призвал Северную Корею немедленно прекратить провокации с GPS и предупредил, что вся ответственность за возможные негативные последствия будет лежать на Пхеньяне.

5 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пуски ракет Северной Кореей являются законной мерой по обеспечению безопасности страны.

Ранее сестра Ким Чен Ына предупредила о возможной войне на Корейском полуострове.