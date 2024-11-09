$97.83-0.24105.45-0.12
Войти в почту

"Рёнхап": КНДР начала глушить сигнал GPS в зоне Корейского полуострова

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи обвинил КНДР в подавлении сигнала GPS в зоне Корейского полуострова. Об этом сообщает сеульское информационное агентство «Рёнхап».

В Сеуле обвинили Пхеньян в подавлении сигнала GPS в зоне Корейского полуострова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По данным южнокорейских военных, 8 и 9 ноября КНДР стали глушить сигнал GPS в расположенных вблизи от демаркационной линии районах Хэджу и Кэсон. Это привело к сбоям в работе нескольких южнокорейских кораблей и десятков самолетов, выполнявших коммерческие рейсы.

Лидер Южной Кореи пригрозил КНДР последствиями в случае опасности для Сеула

Объединенный комитет начальников штабов призвал Северную Корею немедленно прекратить провокации с GPS и предупредил, что вся ответственность за возможные негативные последствия будет лежать на Пхеньяне.

5 ноября заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пуски ракет Северной Кореей являются законной мерой по обеспечению безопасности страны.

Ранее сестра Ким Чен Ына предупредила о возможной войне на Корейском полуострове.

В мире
Андрей Руденко
Объединенный комитет начальников штабов армии США
Пхеньян