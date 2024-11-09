Зеленский намерен склонить Трампа к опасным действиям

Владимир Зеленский в разговоре с одержавшим победу на выборах президента США Дональдом Трампом хочет склонить его к необдуманным действиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-советник Пентагона, полковника Дугласа Макгрегора.

По его словам, когда закончится помощь Киеву, Зеленскому «придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа и надеется убедить его совершить в корне глупые и опасные [действия]. Бывший советник считает, что Зеленскому это будет сделать не так просто, поскольку Трамп смотрит на мир как реалист, опираясь на факты и реальное положение вещей.

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Трамп в ходе предвыборной кампании говорил, что может прекратить военную помощь Украине в случае своей победы.

7 ноября Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Трампом, рассказав, что они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.