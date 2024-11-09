Политолог назвал возможное условие Трампа для отказа от помощи Украине

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может попросить Россию отказаться от стратегического партнерства с Китаем в обмен на отказ Вашингтона от помощи Украине, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Возможное условие Трампа к Москве эксперт предсказал в беседе с «Лентой.ру».

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«Продуктивные с точки зрения Киева отношения с Трампом у [президента Украины Владимира] Зеленского вряд ли получится выстроить. Им остается только подстраиваться и ожидать действий со стороны главного донора. На Украине прекрасно понимают, как Трамп относится к Зеленскому», — считает Блохин. Трамп захочет отказаться от поддержки Украины, но, с учетом того, что он бизнесмен, торговец, не думаю, что он просто так захочет отказываться от Украины просто из-за того, что она ему не нужна. Скорее всего, учитывая настроения бывшего окружения Трампа, они захотят отказаться от поддержки Украины в обмен на то, чтобы Россия отказалось от стратегического партнерства с Китаем Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

При этом специалист усомнился в том, что Россия может согласиться на подобное требование.

«Пространства для маневра здесь особо нет», — пояснил эксперт.

Ранее газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского хотят сближения позиций с президентом США Дональдом Трампом еще до его инаугурации.

Так, издание отмечает, что Зеленский поспешил еще до объявления официальных результатов первым поздравить Трампа с победой на выборах. Украинский президент назвал победу американского политика «впечатляющей», притом что ранее Трамп неоднократно его критиковал. Также отмечается, что Киев начал «дипломатическое наступление», чтобы убедить Трампа в том, что военная помощь Украине не может быть прекращена, потому что на карту поставлено глобальное лидерство США.