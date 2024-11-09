Депутат Котре: ФРГ будет поддерживать Киев, несмотря на распад коалиции

Германия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе военную, несмотря на распад правящей коалиции "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП). Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал депутат Бундестага (парламента ФРГ) от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре.

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"Распад коалиции "Светофор" не повлияет на расширение Германией войны за счет поставок оружия [Украине]. Оппозиционная партия ХДС, как и правящие партии, заинтересована в конфронтации с Россией и хотела бы продлить войну посредством поставок оружия", - сказал Котре.

При этом он подчеркнул, что реальное влияние может оказать реакция избранного президента США Дональда Трампа.

Однако даже если, по словам депутата, США уменьшат или прекратят свою поддержку Киева, не будет никаких изменений в неправильной политике Германии в отношении Украины.

"В этом смысле распад "Светофора" мало на что влияет", - констатировал Котре.

Он также отметил, что Христианско-демократический союз (ХДС) не заинтересован в политике разрядки в отношениях с Россией, тем более что партия, по утверждению политика, связана с США, которые хотят разместить в Германии американские ракеты большой дальности.

"Только США смогут остановить эти планы по размещению. Германия под руководством ХДС или СДПГ не захочет этого делать", - резюмировал Котре.

Острый политический кризис в Германии возник в связи с разногласиями в коалиции (СДПГ, "зеленые" и СвДП) по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) принял решение отправить в отставку министра финансов Кристиана Линднера (СвДП). Он также заявил, что хочет поднять в Бундестаге вопрос о доверии его правительству 15 января 2025 года. Если депутаты откажут в доверии, то, согласно законодательству, в течение 21 дня президент должен будет распустить парламент. Новые выборы в таком случае должны будут состояться в течение 60 дней после роспуска Бундестага.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно 28 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в текущем году.