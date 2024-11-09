На Западе назвали условие соглашения России и Украины

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал, какой принцип должен быть соблюден для любого мирного соглашения с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

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Дизен назвал нейтралитет Украины базой любого мирного соглашения с Россией.

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«Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения. Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но и вела их в самом его начале. Он отметил, что украинская страна отвергла взаимоприемлемый договор «по совету извне».