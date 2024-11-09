Врач объяснил, почему у Трампа ярко-оранжевое лицо

Неестественный ярко-оранжевый цвет кожи следующего президента США Дональда Трампа может объясняться его увлечением автозагаром, индивидуальными особенностями и диетой, сообщил «Ленте.ру» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

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По его словам, к изменению цвета кожи может вести переизбыток витамина К в организме и большое количество продуктов с высоким содержанием бета-каротина (например, моркови, шпината, тыквы).

СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

«Автозагар содержит дигидроксиацетон (DHA), вещество, взаимодействующее с белками кожи и придающее ей темный оттенок. Хотя DHA считается безопасным, некоторые специалисты предупреждают об опасности его чрезмерного применения», — сказал Кутушов.

Несколько лет назад журналист Майкл Вулф раскрыл секрет необычной прически Трампа. В книге журналиста «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» дочь Трампа Иванка рассказала, что прическа отца, над которой шутят даже близкие друзья, стала результатом пересадки волос, а также стайлинга с помощью сильного лака для волос.

Ранее Трамп призвал покупать коллекционные монеты с его изображением.