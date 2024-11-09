Байдену и Обаме задали провокационный вопрос о выборах

Финский политик Туомас Малинен поинтересовался у представителей Демократической партии США, что происходит с числом голосов, отданных гражданами за их кандидата, из года в год. Об этом он написал в социальной сети X.

Малинен прокомментировал пост испанского экономиста, который указал на деталь с числом голосов за кандидатов от Демократической партии на выборах президента США. В публикации отмечается, что на голосованиях в период с 2008 по 2016 годы число проголосовавших за демократа находилось в диапазоне 65-70 миллионов человек.

Однако показатель резко вырос в 2020 году, когда за действующего главу государства Джо Байдена проголосовал 81 миллион граждан. Известно, что Камала Харрис получила чуть более 69 миллионов голосов избирателей.

«Очень любопытно. Не могли бы господа Байден, Обама и все демократы внести некоторую ясность?» — написал он.

5 ноября в США прошли выборы президента. Согласно предварительным данным, на них после своего поражения в 2020 году победил республиканец Дональд Трамп.