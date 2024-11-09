Кабмин Украины разрешил гражданским пользоваться найденным оружием

Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам в период военного положения использовать найденное оружие при условии его регистрации. Об этом заявил представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук, передаёт УНИАН.

«Кабинет Министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооружённой агрессии в период военного положения, при условии, что оно задекларировано», — говорится в публикации.

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