СМИ: высказывания советника премьера Японии о США шокировали Вашингтон

Недавние высказывания советника действующего премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что штурм Капитолия 6 января 2021 года был, по сути, попыткой революции, повергли в шок американскую администрацию. Об этом сообщила японская ведущая деловая газета Nikkei.

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"Право на революцию прописано в Декларации независимости [США]. Поэтому, наблюдая [за событиями 6 января], я спросил себя: "Неужели революция наконец-то произошла?" - заявил советник главы правительства Такахаси Каваками в интервью японскому журналу Daily Cyzo.

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По данным Nikkei, пообщавшейся на эту тему с американскими чиновниками, высказывания Каваками были восприняты как "крайне тревожные", "невообразимые" и "ужасающие". При этом он дал интервью за несколько недель до того, как был официально назначен советником нового премьера по вопросам безопасности и внешней политики.

Высказывания Каваками вызвали негативную реакцию и в местном истеблишменте. Глава оппозиционной Народно-демократической партии Японии (НДПЯ), которая по итогам недавних парламентских выборов серьезно укрепила свои позиции и от которой напрямую зависит исход предстоящего голосования по кандидатуре нового руководителя кабинета, выразил крайнюю обеспокоенность в связи со словами советника Исибы.

"Если премьер-министр Исиба разделяет подобные взгляды, то стоит сказать, что взгляды правительства Исибы на дипломатию и безопасность являются крайне опасными", - написал председатель НДПЯ Юитиро Тамаки на своей странице в социальной сети X.

Официальной реакции японский властей на слова Каваками пока не было.

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, занимавшего в тот момент пост президента, ворвались в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.