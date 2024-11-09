CNN: Чиновники Пентагона обсуждают возможную реакцию на спорные приказы Трампа

Чиновники Пентагона проводят неофициальные обсуждения того, как отреагирует министерство обороны, если Дональд Трамп отдаст приказ о развертывании действующих войск внутри страны и уволит большие группы аполитичных сотрудников, сообщили CNN представители министерства обороны.

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Трамп дал понять, что он открыт для использования действующих сил для обеспечения правопорядка внутри страны и массовых депортаций, а также заявил, что хочет укомплектовать федеральное правительство лоялистами и "вычистить коррумпированных деятелей" из органов национальной безопасности США. В свой последний срок Трамп имел напряженные отношения со многими из своих старших военных руководителей, включая ныне отставного генерала Марка Милли, который предпринял шаги по ограничению возможностей Трампа использовать ядерное оружие, пока он был председателем Объединенного комитета начальников штабов. Избранный президент, тем временем, неоднократно называл американских военных генералов "слабыми" и "неэффективными лидерами".

СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

В настоящее время чиновники прорабатывают различные сценарии, готовясь к перестройке работы Пентагона.

"Мы все готовимся и планируем наихудший сценарий, но реальность такова, что мы пока не знаем, как все будет развиваться", - сказал один из представителей министерства обороны.

Избрание Трампа также вызвало вопросы в Пентагоне о том, что произойдет, если президент отдаст незаконный приказ, особенно если его политические назначенцы внутри министерства не дадут отпор этому.

"Войска по закону обязаны не подчиняться незаконным приказам, - сказал другой представитель министерства обороны. - Но вопрос заключается в том, что произойдет потом и увидим ли мы отставки высших военных руководителей?".

На данный момент неясно, кого избранный президент выберет на пост главы Пентагона, хотя чиновники полагают, что Трамп и его команда постараются избежать "враждебных" отношений, которые у него были с военными во время его последней администрации, сказал бывший чиновник министерства обороны, служивший при Трампе. Наконец, многих чиновников министерства обороны больше всего волнует вопрос о том, как Трамп планирует использовать американскую военную мощь у себя на родине.

В прошлом месяце Трамп заявил, что военные должны использоваться для борьбы с теми, кого он назвал "внутренним врагом" и "радикальными левыми безумцами".

"Я думаю, что с этим легко справится Национальная гвардия или военные, если это действительно необходимо, потому что они не могут этого допустить", - добавил он, имея в виду возможные протесты в день выборов.

Юристы министерства обороны могут давать и дают рекомендации военным лидерам относительно законности приказов, но нет никаких реальных правовых гарантий, которые бы помешали Трампу направить американских солдат для патрулирования улиц США.

Бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны, служивший при Трампе, заявил, что, по его мнению, дополнительным действующим силам, вероятно, будет поручено оказывать помощь таможенной и пограничной охране на южной границе. На границе с Мексикой уже находятся тысячи солдат, включая действующих, Национальную гвардию и резервистов. Однако собеседник телеканала также заявил, что войска могут быть направлены в американские города, если их попросят помочь с планом массовой депортации, о котором Трамп неоднократно упоминал в ходе предвыборной гонки.