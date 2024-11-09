Член британского парламента от Клактона, лидер движения «Реформы в Великобритании» Найджел Фарадж заявил, что в конфликте на Украине «любые переговоры будут включать то, что не понравится другой стороне». Об этом он высказался в интервью телеканалу Sky News.

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Фарадж призвал к уступкам стороны конфликта на Украине и подчеркнул, что в текущей ситуации есть два выбора — пойти на переговоры или продолжать спонсировать кризис.

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«Я думаю, что призыв к Украине был бы частью переговорного процесса о том, чтобы страна стала полноправной частью НАТО. Путину это не понравилось бы... но это должно было стать частью сделки. <...> Если и были бы территориальные уступки, то вс это нужно для переговоров», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале. Он напомнил, что взаимоприемлемый договор, парафированный с украинской стороны, был выработан.