В ООН рассказали о ежедневной смерти детей в секторе Газа

В секторе Газа в среднем ежедневно умирают 67 детей, заявила сотрудница Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Луиза Уотеридж, передает катарский телеканал Al Jazeera.

По ее словам, только в последние дни израильская армия нанесла удары по двум школам агентства. В результате атаки 17 человек были убиты, многие получили ранения. Она добавила, что в центральной и южной частях палестинского анклава есть около 100 кухонь, которые ежедневно распределяют среди нуждающихся около 400 тысяч порций еды.

Уотеридж добавила, что около 40 грузовиков с медикаментами и средствами гигиены ожидают на границах с Египтом и Иорданией въезда в Газу.

Ранее в БАПОР рассказали, что порядка 70 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети.