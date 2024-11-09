Смерть белки могла помочь Трампу выиграть выборы, заявил владелец зверька

Владелец белки Пинат, которую ранее изъяли и усыпили власти Нью-Йорка, заявил, что ее «громкая» смерть могла помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post.

Американец пригласил политика посетить свой приют для животных, откуда и были ранее изъяты белка и енот.

СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

«Я никогда не узнаю об этом, но я хотел бы сохранить в себе частичку знания о том, что Пинат мог что-то изменить», — заявил Марк Лонго.

Мужчина планирует подать в суд из-за смерти своих питомцев. По его словам, местные власти так и не выразили ему свою поддержку, несмотря на общественный резонанс.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. В ходе проверки белка укусила одного из служащих. Ее смерть вызвала массовую критику в интернете. Усыпление также осудил американский миллиардер Илон Маск.