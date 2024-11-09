В Германии заявили о закате Европы из-за переизбрания Трампа

Победа на выборах президента США Дональда Трампа и его возвращение к власти символизирует закат нынешней европейской эпохи. С таким мнением Германии Spiegel.

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Авторы материала назвали переизбрание Трампа символом заката Европы.

СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

«Запад потерял свое лидерство, рушится общий ценностный фундамент, который уже давно разрушен. Разногласия повсюду, между нациями, в обществах. Подъем правых в Италии, Франции, Германии», — отмечается в публикации.

По мнению журналистов, Запад утратил ведущие позиции задолго до того, как у стран начали возникать разногласия, а к власти в стали приходить правые. По их мнению, Запад как некий либерально-демократический блок перестал существовать.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков из необходимого для победы значения 270. По мнению политика, его успех — это «политическая победа, которую прежде не знала история США», а его президентский срок станет «поистине золотым веком для США».