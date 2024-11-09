Лидеры европейских стран, уставшие от конфликта на Украине, будут рады списать на избранного президента США Дональда Трампа все провалы. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс.

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"Большинство европейских правительств, в том числе наше (британское - прим. ТАСС), ненавидят и боятся Дональда Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто не скажет об этом, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме. Он избавит их от ответственности за Украину и возьмет на себя большую часть вины за предательство по отношению к ней", - написал историк.

СМИ сообщили об опасном намерении Трампа

По его словам, последние месяцы доказали верность российской стратегии. Президент РФ Владимир Путин "показал, что он жестче и круче, чем декадентский Запад", считает Гастингс.

"Европейские страны на фоне экономических трудностей, во многом вызванных ценами на энергоносители, отчаянно хотят возобновить закупки российской нефти и газа. Им просто наскучила Украина", - подчеркнул он.

Публицист указал, что британские военачальники начинают сомневаться в целесообразности дальнейшей помощи Киеву из-за "отсутствия надежд на украинскую победу". В связи с этим, по его версии, конфликт на Украине закончится "грязной сделкой".