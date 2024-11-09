The Times: лидеры ЕС будут рады списать на Трампа неудачи на Украине
Лидеры европейских стран, уставшие от конфликта на Украине, будут рады списать на избранного президента США Дональда Трампа все провалы. Такое мнение выразил колумнист британской газеты The Times Макс Гастингс.
"Большинство европейских правительств, в том числе наше (британское - прим. ТАСС), ненавидят и боятся Дональда Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто не скажет об этом, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме. Он избавит их от ответственности за Украину и возьмет на себя большую часть вины за предательство по отношению к ней", - написал историк.
СМИ сообщили об опасном намерении Трампа
По его словам, последние месяцы доказали верность российской стратегии. Президент РФ Владимир Путин "показал, что он жестче и круче, чем декадентский Запад", считает Гастингс.
"Европейские страны на фоне экономических трудностей, во многом вызванных ценами на энергоносители, отчаянно хотят возобновить закупки российской нефти и газа. Им просто наскучила Украина", - подчеркнул он.
Публицист указал, что британские военачальники начинают сомневаться в целесообразности дальнейшей помощи Киеву из-за "отсутствия надежд на украинскую победу". В связи с этим, по его версии, конфликт на Украине закончится "грязной сделкой".
"Для Украины и ее западных союзников станет вызовом выход из конфликта, который не будет выглядеть как капитуляция перед Путиным", - написал Гастингс, предположив, что западным странам следует продолжать вооружать власти в Киеве в надежде на ослабление переговорных позиций Москвы.