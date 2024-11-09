Раздевшуюся догола в знак протеста против ношения хиджабов иранку Аху Дарьяи направили на принудительное лечение.

По данным IranWire, студентку арестовали после того, как она вышла в белье во двор Исламского университета Азад в знак протеста против нападения сотрудников службы безопасности. Причиной стало «неправильное» ношение хиджаба или отказ от него.

И здании отмечают, что у девушки не было проблем с психикой.

В октябре 2023 года в Иране умерла студентка Армита Гераванд, впавшая в кому после её возможного задержания в метро Тегерана из-за нарушения правил ношения хиджаба.