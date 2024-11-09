В Раде раскрыли, что ждет Украину после Зеленского

Продолжение правления Владимира Зеленского после победы в США на выборах главы государства Дональда Трампа станет худшим сценарием для Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Артема Дмитрука.

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По его словам, тогда у Зеленского уже не будет выбора «и потерь будет больше».

Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

По словам парламентария, наиболее предпочтительным сценарием для Киева считается уход Зеленского и проведение выборов, до которых выполнять функции исполнительной власти будет согласованное США и Россией временное правительство.