В США заявили о скором распаде коалиции Шольца

Распад правящей партийной коалиции социал-демократов, свободных демократов и «Зеленых» позволит ФРГ лучше подготовиться к президентскому сроку победителя выборов в США Дональда Трампа. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

В статье говорится, что трехпартийная коалиция в Берлине под руководством канцлера Германии Олафа Шольца «погрязла в коллапсе».

Шольц заявил, что готов обсудить более раннюю дату досрочных выборов в Германии

«Кажется, что это произошло в ужасный момент после переизбрания Трампа. <...> Но на деле кризис в Берлине может оказаться хорошей новостью», — отметил автор.

По мнению журналиста, коалиция Шольца показала себя совершенно неэффективной и разделенной при решении множества вопросов, поэтому ее скорый распад станет благом для страны.

Ранее в МИД РФ заявили, что политическая система Германии стала классическим примером «банановой республики», что показывает раскол правящей в ФРГ коалиции.