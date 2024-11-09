Президент Германии вышел из себя из-за критики его позиции по России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ударил писателя Марко Мартина, обвинившего его в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

Об этом пишет Bild*.

«Он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», — сказал писатель.

По словам очевидцев, Штайнмайера было сложно успокоить.

Ранее сообщалось, что Штайнмайер вышел из себя после того, как писатель Марко Мартин на мероприятии по случаю 35-летия падения Берлинской стены раскритиковал его за былую позицию по отношению к России.

Кроме того, он заявил, что властям Германии под руководством канцлера Олафа Шольца стоит лучше объяснять свои решения ввиду снижения доверия со стороны граждан.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.