Депутат Верховной рады Анна Скороход, основываясь на разговорах с украинскими военнослужащими, находящимися на линии боевого соприкосновения, признала невозможность для страны вернуться военным путем к границам 1991 года.

"Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года", - сказала она в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки. Однако, по словам Скороход, все военные, с которыми она говорила, заявили ей, что, учитывая ситуацию на фронте, Украина "прошла точку невозврата" и что "отбить территории, границы 1991 года - это на грани невозможного".

Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года

Депутат также отметила, что среди украинского населения мало добровольцев, согласных идти на фронт. По ее словам, в стране людей насильно снимают с поездов, останавливают на границе. "Я не вижу потока людей, которые готовы воевать до последнего", - подчеркнула Схороход.

Продолжая разговор, она упомянула перепалку руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с депутатом Рады Евгением Шевченко, призвавшим накануне начать переговоры об урегулировании с РФ. Скороход подчеркнула, что перед Украиной сейчас стоит вопрос выживания нации.

"Так чего мы хотим? Мы хотим победы в голове Андрея Ермака или остановки кровопролития и выживания нации?" - сказала она.

Зеленский 18 октября заявил, что границы Украины после завершения конфликта зависят от разных факторов, но юридически признавать потерю территорий Киев не будет. Ранее он настаивал, что конфликт должен завершиться исключительно восстановлением границ 1991 года.

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, Россия считает необходимыми отмену всех западных санкций против нее и установление внеблокового и безъядерного статуса Украины. Путин указал, что если Украина и Запад откажутся от этих условий, то в дальнейшем они могут измениться. Киев российский мирный план отверг.