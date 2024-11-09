Западные партнеры Киева во время встреч с украинскими официальными делегациями фактически говорят о непризнании политического режима Владимира Зеленского. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, по ее словам, партнеры об этом говорят "не под запись".

"Официально они [западные партнеры] принимают наши делегации, они считают, что мы легитимные и т.д. "Off the record" они считают нас нелегитимными и считают, что нам нужно провести выборы", - сказала она в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук, опубликованном на YouTube-канале журналистки.

Она добавила, что западные партнеры также "off the record" говорят, что они лучше потратят деньги на внутренние проблемы, нежели на Украину. "Весь мир не понимает, почему они должны давать Украине деньги и при этом у нас куча коррупционных скандалов".

Депутат отметила и безразличие к украинским делегатам со стороны американских конгрессменов, упоминая личный опыт общения с ними.

"Мне задавали вопрос некоторые конгрессмены: "Вы можете сменить делегацию?" Я говорю: "Не понимаю". Они говорят: "Ну вот эти ваши, которые ходят, руки пожимают, фотографируются, мы их даже не запоминаем, вот это дайте-дайте", - сказала она.

Ведущая спросила у нее, а что украинские делегаты говорят помимо "дайте-дайте", на что Скороход ответила: "Мы говорим какие мы бедные несчастные, как мы стоим на защите демократии и дайте-дайте".

Скороход также в ходе диалога затронула в целом отношение Вашингтона к Киеву, по ее мнению, США видят в Украине "белую Африку".

"Америка считает белой Африкой, они считают нас белой Африкой. Ну о чем говорить? Все, что о нас знают, что у нас война и мы коррупционеры, все", - сказала она.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока полномочий Зеленского.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Украина сейчас умалчивает решение собственного Конституционного суда от мая 2014 года о том, что президентский срок не может продлеваться. Как подчеркивал Путин, это означает, что срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями".