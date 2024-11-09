Глава МИД Ирана обвинил Запад в двойных стандартах

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обвинил Запад в двойных стандартах и выразил мнение, что Европа, скорее, заинтересована в том, чтобы сделать Украину предметом конфронтации, а не кооперации.

"По Украине мы предложили Европе переговоры. Но если европейцы, скорее, заинтересованы в том, чтобы сделать Украину предметом конфронтации, а не кооперации, то это ваш выбор, но не наш", - заявил глава МИД исламской республики в интервью германскому журналу Der Spiegel.

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"Что касается нашего сотрудничества с Россией, то я готов к переговорам с европейцами. Давайте вступим в диалог и предотвратим санкции", - сказал он. "Санкции только усложняют проблемы, они еще никогда не способствовали решению ни одной проблемы, как минимум в Иране. Мой посыл: забудьте санкции! Они не работали в прошлом, они не работают сейчас и не станут работать в будущем", - убежден Арагчи.

На Западе того, кто действует против его политики, называют террористом, а того, кто движется в русле западной политики, относят там к хорошим, считает руководитель иранского дипведомства.

"Это западная двойная мораль. Это ошибочная политика", - полагает он.

Арагчи отметил, что Европе, в частности, не важно то, что происходит сейчас с палестинским народом.