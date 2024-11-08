В кабмине ФРГ ответили на слова Маска о Шольце

Правительство ФРГ продолжит присутствие в X (ранее Twitter), несмотря на резкое заявление ее владельца Илона Маска о канцлере Германии Олафе Шольце.

Ранее в связи с распадом в ФРГ правящей коалиции "Светофор" он написал в X по-немецки: "Olaf ist ein Narr". Это переводится как "Олаф - [карнавальный] шут" (возможны варианты "глупец", "чудак").

"Социальные сети в целом для правительства ФРГ являются важным средством разъяснения правительственной работы и общения", - указала на брифинге представитель кабмина Германии Кристиане Хофман. "Мы придерживаемся мнения, что для нас правильно и дальше присутствовать в X", - отметила она.

"Ведь в X царит шутовская свобода", - добавила Хофман.

Илон Маск назвал Шольца глупцом

Под этим понимается право шутов и участников традиционных карнавальных шествий говорить дерзости, не опасаясь того, что их будут воспринимать всерьез или осуждать.