В кабмине ФРГ ответили на слова Маска о Шольце

В кабмине ФРГ на слова Маска о Шольце заявили, что в X царит "шутовская свобода"
Правительство ФРГ продолжит присутствие в X (ранее Twitter), несмотря на резкое заявление ее владельца Илона Маска о канцлере Германии Олафе Шольце.
Ранее в связи с распадом в ФРГ правящей коалиции "Светофор" он написал в X по-немецки: "Olaf ist ein Narr". Это переводится как "Олаф - [карнавальный] шут" (возможны варианты "глупец", "чудак").
"Социальные сети в целом для правительства ФРГ являются важным средством разъяснения правительственной работы и общения", - указала на брифинге представитель кабмина Германии Кристиане Хофман. "Мы придерживаемся мнения, что для нас правильно и дальше присутствовать в X", - отметила она.
"Ведь в X царит шутовская свобода", - добавила Хофман.
Илон Маск назвал Шольца глупцом
Под этим понимается право шутов и участников традиционных карнавальных шествий говорить дерзости, не опасаясь того, что их будут воспринимать всерьез или осуждать.