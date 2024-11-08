В Нови-Саде протестующие заблокировали мост через Дунай

Протестующие из-за гибели 14 человек при обрушении бетонного козырька железнодорожного вокзала Нови-Сада в Сербии заблокировали один из главных мостов города, они требуют отставки руководства страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сербское СМИ.

Речь идет о Варадинском мосте. Протестующие принесли на него транспаранты с обвинениями в адрес властей и красную краску в качестве символической крови, которой они изрисовали мост. Движение по нему полностью перекрыто, полиция в происходящее не вмешивалась.

По данным РИА Новости, протестующие требуют отставки премьера и экс-мэра Нови-Сала Милоша Вучевича и нынешнего мэра Милана Джурича, а также снять шифр секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала. Акция проходит мирно.

Напомним, что трагедия на вокзале в Нови-Сад произошла 1 ноября. В результате обрушения 50-метрового козырька из бетона, металла и стекла погибли 14 человек, в том числе две девочки пяти и девяти лет. Еще три человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице. За произошедшим последовали протесты. В частности, в ночь на 6 ноября участники массовой акции сорвали сербские флаги с офиса правящей Сербской прогрессивной партии и исписали вход красной краской. Президент Сербии Александр Вучич пообещал наказать виновных в беспорядках в Нови-Сад, а также сообщил о том, что последуют новые отставки после главы минстроя республики Горана Весича.