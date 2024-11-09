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WSJ: Трамп не дал обязательств по Украине в разговорах с лидерами стран ЕС

Избранный президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с руководителями стран — членов ЕС не стал давать каких-либо обязательств относительно Украины.

СМИ: Трамп не дал обязательств по Украине в разговорах с лидерами стран ЕС
© globallookpress.com
«Трамп во время телефонных разговоров не давал обязательств по Украине, он в основном слушал и задавал вопросы», — пишет The Wall Street Journal.

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При этом президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Трампом упрашивал собеседника, чтобы тот добивался «реальных уступок» от Москвы в случае переговоров с Россией по Украине.

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