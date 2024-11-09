СМИ: Трамп не дал обязательств по Украине в разговорах с лидерами стран ЕС

Избранный президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах с руководителями стран — членов ЕС не стал давать каких-либо обязательств относительно Украины.

«Трамп во время телефонных разговоров не давал обязательств по Украине, он в основном слушал и задавал вопросы», — пишет The Wall Street Journal.

Трампа предупредили о его слабой позиции на переговорах с Россией по Украине

При этом президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Трампом упрашивал собеседника, чтобы тот добивался «реальных уступок» от Москвы в случае переговоров с Россией по Украине.