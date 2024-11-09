В Британии указали на ухудшение отношений Лондона и Киева

Отношения Великобритании и Украины ухудшились после того, как пост премьер-министра королевства занял лейборист Кир Стармер. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на украинских чиновников.

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По информации издания, Стармер занимает пост премьер-министра уже четыре месяца, но до сих пор не посетил Украину с визитом. Его предшественник Риши Сунак посетил Киев спустя месяц в должности.

В Британии рассказали о ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины

Кроме того, Кивев разочарован нежеланием Лондона дополнительно поставлять дальнобойные ракеты Storm Shadow.

До этого бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал союзников Киева «помочь Украине победить Россию», поскольку в противном случае Запад испытает «глобальные последствия» в виде атаки Китая на Тайвань.

Как подчеркнул экс-министр обороны Великобритании, конфликт Москвы и Киева является «экзистенциальным тестом для Запада».

Ранее посол в Британии отметил безуспешность попыток изолировать Россию.