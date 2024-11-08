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Gazeta Wyborcza: Дуда в ближайшие часы вылетит на встречу с Трампом

Лидер Польши Анджей Дуда отправится в ближайшие часы в США, где в частном порядке встретится с избранным президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники.

Польский президент вылетает на встречу с Трампом
© РИА Новости

По их сведениям, польский президент вылетит около 22:00 по местному времени (00:00 мск). Дуда встретится с Трампом в его поместье в штате Флорида на вечеринке, на которой также ожидают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эту информацию не стал опровергать пресс-секретарь польского Бюро национальной безопасности Марчин Сковрон.

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