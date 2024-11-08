Польша заявила о желании войти в G20 до 2030 года

Польша стремится присоединиться к Группе двадцати (G20) до 2030 года. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

"Польша до конца этой декады должна войти в G20", - сказал министр в ходе публичной лекции в Гданьске, ее трансляция велась на YouTube-канале Сикорского. По его мнению, у Варшавы имеются все возможности для этого. "Тогда мы вошли бы в 10% самых важных и богатых государств ООН", - добавил дипломат.

Ранее сам Сикорский, а также президент республики Анджей Дуда уже высказывались об амбициях Польши по вступлению в объединение, однако акцент ими делался на более долгосрочной перспективе.

G20 была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств: Великобритании, Италии, Канады, США, Франции, ФРГ и Японии. Главной целью ее создания было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Членами Группы двадцати являются 19 государств (наряду со странами-учредителями это Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР и Южная Корея), а также Евросоюз и Афросоюз.