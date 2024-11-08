Украинский военный психолог пожаловался на «подложивших свинью» ВСУ депутатах Рады

Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что депутаты Верховной Рады «подложили свинью» Вооруженным силам Украины, приняв закон о дезертирстве. Его слова приводит «Страна.ua».

В соответствии с документом, во время действия военного положения военнослужащие, впервые самовольно покинувшие места прохождения службы и добровольно вернувшиеся в ряды украинской армии, будут освобождены от наказания.

«С самовольным оставлением частей надо что-то делать, это очень большая проблема. И то, что нам подложили свинью депутаты Рады, сейчас мы имеем тяжелые последствия», — пожаловался Козинчук.

Он также заявил о групповом дезертирстве в рядах ВСУ. Специалист пояснил, что самовольное оставление части происходит не по одиночке, а коллективно, и зачастую причинами тому становятся не внешние или политические факторы, а внутренние конфликты или разногласия с командирами.