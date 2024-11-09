Туск поставил условие по решению конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые решения по урегулированию конфликта на Украине должны гарантировать безопасность страны, поскольку она находится в "особом положении". Его слова приводит РИА Новости.

© Газета.Ru

"Любые решения относительно Украины должны, с нашей точки зрения, прежде всего гарантировать безопасность Польши, что очевидно. Я рассматриваю это как важнейший вызов", - указал Туск.

По его словам, впереди "очень трудные времена", и Польша находится "в особом положении".

В Британии заявили, что Трамп может одобрить удары ВСУ вглубь РФ

Комментируя перспективы урегулирования украинского кризиса после вступления в должность президента США Дональда Трампа, Туск заявил, что "план уже формируется", и после инаугурации республиканца следует очень быстро ожидать соответствующих предложений.

Премьер Польши подчеркнул, что решения относительно конфликта не могут быть приняты "не только за спиной Украины, но и за спиной Польши". Политик призвал сформировать общий подход со всеми заинтересованными странами.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что избранный президент США Дональд Трамп еще не принял решение относительно Украины.