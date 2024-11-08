В США узнали о просьбе Макрона к Трампу по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал избранного президента США Дональда Трампа добиться от России уступок по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Как сообщает источник, Макрон призвал Трампа добиться «реальных уступок» со стороны России по вопросу конфликта на Украине. При этом сам Трамп при обсуждении данного вопроса придерживается «уклончивого подхода».

«По словам источников, проинформированных о разговоре, в ходе 25-минутного звонка в среду Макрон требовал от Трампа обеспечить, чтобы любая дипломатия с Россией по поводу Украины приводила к реальным уступкам со стороны Кремля. <...> По словам информированных источников, Трамп в ходе разговоров вел себя уклончиво по вопросу Украины, в основном слушая и задавая вопросы», — сообщает издание.

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