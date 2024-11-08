Маск принимал участие в разговоре Трампа с Зеленским

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Axios.

Согласно имеющейся информации, разговор продлился около 25 минут. Во время беседы Маск пообещал Зеленскому и дальше предоставлять Украине доступ к интернет-соединению при помощи спутников Starlink. В свою очередь, Трамп заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине, однако тема его «мирного плана» во время этих переговоров не обсуждалась.

«Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену», — сообщает источник.

В издании также заявили, что сам факт участия Маска в таком разговоре может свидетельствовать о том, насколько большую роль предприниматель сыграет в будущей администрации Трампа.

Ранее в США состоялись президентские выборы, по итогам которых Трамп объявил о своей победе.