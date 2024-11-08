В Польше заявили об отсутствии принятых решений по Украине у Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп еще не принял решений, связанных с Украиной, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его слова приводит TVP-Info.

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Косиняк-Камыш призвал быть осторожным и внимательным к анонимной информации о том, что кто-то из советников республиканца уже предложил план действий. Он допустил, что сейчас будущая администрация только готовится к присяге Трампа в январе.

Ранее издание WSJ написало, что команда Трампа начала обсуждать план по завершению украинского конфликта. В материале отмечается, что переходная администрация планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.