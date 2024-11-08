Нетаньяху отреагировал на беспорядки в Амстердаме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил нападение на израильских болельщиков в Амстердаме с еврейскими погромами в нацистской Германии в 1938 году, которые вошли в историю под названием «Хрустальная ночь». Его слова приводит РИА Новости.

Нетаньяху напомнил, что 9 ноября будет 86-я годовщина Хрустальной ночи.

«Это повторилось сейчас. Вчера это отметили на улицах Амстердама. Между тем и этим временем есть только одна разница: появилось еврейское государство. Мы должны бороться с явлением, которое ставит под угрозу и нас, и свободные государства, и Нидерланды. Мы не можем мириться с подобным», — добавил он.

По словам премьера Израиля, гендиректор МИД Яков Ливит и руководители департаментов министерства сообщили ему о текущей ситуации, о поисках людей, которые не выходят на связь, а также об усилиях по возвращению израильтян на родину.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы между израильским «Маккаби» и местным «Аякс» произошла серия нападений на болельщиков ФК Израиля. В результате произошедшего пострадали, по меньшей мере, десять человек.