Орбан пообещал несколько сюрпризов для Евросоюза

Будапешт приготовил несколько сюрпризов для Европейского союза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после неформального саммита объединения, трансляция которого велась на YouTube. Политик подчеркнул, что председательство страны в ЕС завершится только через два месяца.

У меня в загашнике еще несколько сюрпризов, но мы собрались не затем, чтобы об этом говорить. Осталось еще два месяца, надеюсь, мы достигнем серьезных результатов, — отметил он.

Ранее Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента США создает новую ситуацию в мире, а Европа не может в одиночку финансировать украинский конфликт. По его словам, после победы Трампа некоторые европейские лидеры начали задумываться о переходе от финансирования Киева к урегулированию конфликта. Орбан напомнил, что Венгрия всегда выступала против отправки оружия и денег Украине.

По словам политика, Венгрия сохраняет свой миролюбивый подход к конфликту на Украине. Он добавил, что страна придерживается такой позиции, несмотря на разногласия с Брюсселем. Европа не может в одиночку финансировать конфликт, подчеркнул Орбан.