Суд приостановил дело против Трампа

Спецпрокурор по делу о вмешательстве в выборы против Дональда Трампа предупредил суд о том, что придётся учесть результаты голосования на прошедшем голосовании.

«Правительство с уважением просит суд отменить нынешние дедлайны и расписание предварительных слушаний, чтобы правительство смогло оценить беспрецедентные обстоятельства», — приводит РИА Новости текст ходатайства.

В свою очередь, суд постановил, что до 2 декабря прокуратура предоставит отчёт о своих дальнейших действиях.

Ранее Трамп уведомил суд об отказе признать вину по делу о вмешательстве в выборы.