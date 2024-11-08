Илон Маск дал прогноз по окончанию российско-украинского конфликта

Предприниматель Илон Маск заявил, что кровопролитию на Украине скоро придет конец. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) бизнесмена.

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Он подчеркнул, что время для "подстрекателей войны и спекулянтов" истекло.

Таким образом Маск прокомментировал сообщения СМИ о планах избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.

8 ноября издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что Зеленский не обсуждал возможность быстрого прекращения боевых действий на Украине, когда говорил с Дональдом Трампом сразу после его победы на выборах в США, однако такой разговор Зеленскому еще предстоит.

Зеленский заявлял, что ему нужна помощь США, чтобы заставить Россию "вести переговоры на украинских условиях" и избежать "замороженного конфликта".

До этого депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал Зеленского к диалогу с РФ после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.