Орбан рассказал о том, как убеждал Зеленского прекратить огонь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в июле убеждал Владимира Зеленского прекратить огонь, поскольку время в конфликте не на стороне Киева, но тот отверг его предложение. Слова венгерского премьера приводит РИА Новости.

Орбан напомнил, что ездил в Киев в июле. Однако, по его словам, целью поездки было не убеждение украинцев что-то делать.

«Я сказал президенту Украины: время не на вашей стороне и я готов помочь вам устроить прекращение огня, а позже приемлемый мир. Но я был отвергнут», — добавил Орбан.

Он отметил, что тогда Зеленский сказал ему, что это не его позиция, «его позиция заключается в том, что время на его стороне». В ответ премьер Венгрии поблагодарил Зеленского, сказав, что «большего он сделать не может».

После этого, по словам Орбана, он продолжил «создавать как можно более широкий международный климат, который настраивал бы на мир» и стремился убедить, что рано или поздно придется прекратить огонь, начать мирные переговоры и возобновить диалог.