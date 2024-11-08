Силы ООН обвинили Израиль в нарушении международного права

Израиль нарушает международное право и резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН, уничтожая собственность Временных силы ООН в Ливане (UNIFIL). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале UNIFIL.

"Вчера два экскаватора и один бульдозер ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим. ТАСС) разрушили часть ограждения и бетонную конструкцию на позиции UNIFIL на мысе Рас-эн-Накура. В ответ на наш протест ЦАХАЛ отрицает, что на позиции UNIFIL велась какая-либо деятельность. Намеренное и прямое уничтожение силами ЦАХАЛ четко идентифицируемой собственности UNIFIL является вопиющим нарушением международного права и резолюции 1701 СБ ООН. Мы снова напоминаем ЦАХАЛ и всем остальным об их обязанности обеспечивать безопасность персонала и собственности ООН и уважать неприкосновенность помещений ООН в любое время", - говорится в сообщении.

В октябре UNIFIL несколько раз сообщали об обстреле израильскими военными их объектов. В ходе удара 10 октября была обстреляна штаб-квартира сил на мысе Рас-эн-Накура, в результате двое миротворцев получили ранения. 11 октября были ранены еще двое военнослужащих из состава "голубых касок", а 12 октября получил тяжелое пулевое ранение один миротворец.