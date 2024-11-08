Маска убрали из перечня украинского сайта «Миротворец»

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск пропал из перечня украинского сайта «Миротворец» (запрещен в России по решению суда). Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Отмечается, что Маск попал в перечень сайта еще в октябре 2022 года — сразу после того, как его компания SpaceX отказалась предоставить Украине доступ к интернет-соединению через спутники Starlink. Помимо этого, предприниматель также предложил Киеву признать Крым российской территорией, чтобы урегулировать конфликт с Россией.

Ранее из базы данных сайта «Миротворец» также убрали избранного президента США Дональда Трампа.