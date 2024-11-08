Глава ЕК уклонилась от вопроса о поддержке Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель уклонились от ответа на вопрос о продолжении поддержки Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили у них, сможет и будет ли ЕС продолжать поддержку Киева в случае прекращения помощи со стороны США. Фон дер Ляйен, отвечая на него, напомнила, что у Евросоюза есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь. Также она указала, что партнеры по G7 согласовали кредит Киеву еще на 50 миллиардов долларов.

«Это должно поддержать Украину на период по 2026 год. Кроме того, мне кажется, что в США должны понимать, что Россия угрожает не только европейской безопасности, но глобальному порядку, она наращивает сотрудничество с такими странами как Иран, КНДР и Китаем», — добавила глава ЕК.

В свою очередь Мишель отметил, что «ЕС с самого начала следовал принципу: ничего по Украине без украинцев». Также, по его мнению, если Евросоюз «пошлет сигнал РФ о своей слабости, то его в качестве возможности нарушать международное право могут понять и другие страны».