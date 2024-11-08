Евродепутат отправил Трампу компромат на руководство Польши

Польский депутат Европарламента от оппозиционной партии "Право и справедливость" Доминик Тарчинский заявил, что отправил избранному президенту США Дональду Трампу компромат на нынешнее руководство Польши. Об этом он рассказал порталу wPolityce.pl.

"Могу сообщить, что команда Дональда Трампа получила все материалы с негативными высказываниями о нем", - указал парламентарий.

По словам Тарчинского, "Трамп знает", что о нем писали и говорили жена главы МИД Польши Радослава Сикорского Энн Эпплбаум и польские политики, включая действующего премьера Дональда Туска.

Депутат Европарламента предположил, что сотрудничество нынешнего польского правительства с Трампом будет "очень трудным".

Как отмечает wPolityce.pl, Эпплбаум проводила аналогии между Трампом и Гитлером, а Туск называл американского политика якобы зависимым от спецслужб РФ.

Из-за этих высказываний Туска в Польше разразился скандал. Накануне на пресс-конференции премьера журналистка напомнила ему те утверждения и попросила их прокомментировать.

Премьер Польши вначале попытался уйти от ответа, однако журналистка задала вопрос еще раз. В ответ Туск заявил, что он "никогда не делал подобных предположений". Поведение премьера вызвало волну негодования в стране.