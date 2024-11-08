Венгрия обозначила свой подход к конфликту на Украине

Венгрия сохраняет свой миролюбивый подход к конфликту на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. По его словам, которые опубликованы на сайте правительства, страна придерживается такой позиции, несмотря на разногласия с Брюсселем.

И именно мы говорим: момент настал, давайте срочно адаптироваться и переходить от войны к миру, — подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что Европа не может в одиночку финансировать конфликт. По его оценке, ситуация на Украине нанесла огромный ущерб его стране, ЕС и всему миру. В Евросоюзе, уточнил политик, есть те, кто предлагает приживаться к новым реалиям.

Орбан обозначил подход Венгрии к ситуации на Украине после завершения саммита Евросоюза. Встреча представителей объединения на высшем уровне прошла в Будапеште в четверг, 7 ноября. В саммите участвовали 47 европейских стран.

Ранее лидеры государств ЕС на встрече в Будапеште решили продлить программу по обучению украинских военных еще на два года. Объединение намерено выделить на эти цели дополнительные €409 млн (свыше 40 млрд рублей). Участники саммита также пришли к единству в вопросе миссии ЕС, которая может положительно влиять на военные возможности Украины.